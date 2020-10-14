Сборная Украины победила Испанию в матче Лиге наций. Эта победа значительно улучшила шансы украинской команды остаться в элитном дивизионе. И даже побороться за победу в группе. Но и от вылета мы не застрахованы.

После четырех туров Лиги наций ситуация в группе 4, где выступает сборная Украины, стала довольно запутанной. Наша команда претендует как на победу в группе, так может и вылететь в низший дивизион по итогам турнира. Все определится в следующих двух матчах.

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Как сборная Украины выступила в первых матчах

Соперниками сборной Украины в элитном дивизионе Лиги наций стали сборные Испании, Швейцарии и Германии. Победитель этого квартета выходит в финал четырех, где поборется за победу в турнире. Команда, которая займет последнее место в группе, вылетит в лигу B. Сборная Украины в лигу A попала, как раз став победителем своей группы в Лиге B.

Начала выступление сборная Украины довольно хорошо – победила дома сборную Швейцарии 2:1. Эксперты не слишком верили в то, что сборная Украины сможет составить достойную конкуренцию Испании и Германии в борьбе за победу в группе. Поэтому украинцам и швейцарцам отводилась роль тех, кто будет между собой определять аутсайдера. Поэтому победа над прямым конкурентом значительно улучшала наши шансы. Кроме того, Германия и Испания сыграли вничью.

Однако после этого на Украину ожидал выезд в Испанию, где довольно болезненным стало поражение 4:0. Немцы снова не сумели победить – на этот раз ничья со Швейцарией.

Третий и четвертый тур для сборной Украины вышел домашним – 10 октября против Германии и 13 октября против Испании. Нам крайне важно было набирать очки в этих матчах.

Но накануне этих матчей сборная Украины столкнулась с рядом довольно критических проблем. 7 октября мы должны были провести товарищеский матч против Франции. Перед вылетом в Париж оказалось, что у игроков "Шахтера" вспышка коронавируса. Их отправили на самоизоляцию, поэтому "сборники" не смогли прибыть. Уже во Франции положительные тесты на коронавирус сдали два вратаря. Поэтому на матч против французов в заявку пришлось внести 45-летнего тренера вратарей Александра Шовковского. Сам матч закончился разгромным поражением 7: 1, которое стало рекордным в истории сборной Украины.

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Поэтому без ряда ключевых игроков и после унизительного поражения сборная Украины подходила к ответственным матчам.

Игра с Германией Украине не слишком удалась. Наша команда пыталась играть от обороны, вторым номером. Но пропустила гол в первом тайме. А в начале второго тайма нелепая ошибка вратаря Бущана привела ко второму забитому голу в ворота украинцев. Хотя голкипер в этом матче и сделал несколько великолепных сейвов, не допустив еще одного разгромного поражения. Единственный гол украинцы забили с пенальти.

Феноменальный матч с Испанией

Сборная Украины ни разу не побеждала Испанию. Лишь один раз сыграла вничью, а следующие пять матчей проиграла. Поэтому шансы на успех в этом матче были не слишком велики. А к потерям добавилась и дисквалификация Руслана Малиновского.

Но украинцы выдержали. И победили! Лишь три удара по воротам соперника против 20 выстрелов, которые были в сторону ворот Бущана. Голкипер вновь совершил несколько великолепных сейвов. Но на этот раз обошлось без его ошибок. И именно он начал атаку, которая стала голевой – выбил на Караваева, который головой сбросил на Ярмоленко. Капитан сборной Украины от центральной линии бросил в прорыв Цыганкова. И Виктор, который за несколько минут до того вышел на замену, четко реализовал момент.

Как выглядит турнирная таблица после победы Украины

Победа сборной Украины, а также еще одна ничья, в которую сыграли сборные Германии и Швейцарии (немцы отыгрались с 0:2, матч закончился со счетом 3:3) еще больше обострила борьбу в группе 4. Испания осталась на первом месте, но в них 7 очков. Сборные Украины и Германии набрали по 6 очков. На четвертом месте разместилась сборная Швейцарии, которая имеет лишь 2 набранных балла.

Шансы сборной Украины

Такой расклад оставляет сборной Украины шанс на победу в группе и выход в финал четырех. Но не исключен и тот факт, что украинцы могут занять последнее место в группе.

Проблемой является то, что два следующих матча сборная Украины проведет на выезде – 14 ноября против Германии, а 17 ноября – против Швейцарии.

Победа Украины в группе

Для победы в группе украинцам надо выиграть оба матча. И надеяться, что сборная Испании не выиграет хотя бы один из них. Достаточно будет и победить сборную Германии. Но тогда надо, чтобы испанцы проиграли швейцарцам на выезде, а в последнем туре Испания и Германия сыграли вничью. Тогда даже поражение сборной Швейцарии оставит сборную Украины на первом месте.

Сохранение места в элитном дивизионе

Если в следующем туре сборная Швейцарии проиграет дома Испании, то это будет гарантировать сборной Украины сохранение места в Лиге A. Ведь даже если мы проиграем Германии, отрыв от швейцарцев будет составлять четыре очка, который в последнем туре отыграть будет невозможно.

Худший сценарий

По худшему сценарию сборная Украины проигрывает два следующих матча. Если Швейцария перед тем победит дома Испанию, то обойдет в таком случае нас и займет третье место, потеснив нас на последнюю строчку. В случае, если швейцарцы сыграют вничью с испанцами, а тогда победят сборную Украины, то они наберут одинаковое количество очков с нашей командой – по шесть. И тогда надо смотреть регламент по распределению мест.

При равном количестве очков, места между двумя и более командами определяются:

по количеству набранных очков в матчах между этими командами;

по разнице голов в матчах между этими командами;

по количеству забитых голов в матчах между этими командами;

по количеству забитых голов на выезде в матчах между этими командами.

Поражение сборной Швейцарии ставит нас в проигрышное положение. Ведь при равном количестве очков (по шесть), место будет определяться разницей голов в матчах между этими командами. Если мы проигрываем с разницей в два гола и более, то пропустим вперед Швейцарию (ведь первый матч закончился 2:1 в пользу украинцев). Если матч закончится нашим поражением 1:0, то у нас будет равенство по сумме двух матчей. Однако тогда в силу вступит следующее правило – о выездной гол, и преимущество снова будет на стороне швейцарцев.

Единственное исключение – если мы проиграем с разницей в один гол, забив как минимум дважды (3:2, 4:3 и т. д). Тогда уже правило выездного гола сыграет в нашу пользу.

Однако матч может закончиться и со счетом 2:1. таким образом у команд будет равенство и по количеству очков, и очков в матчах друг против друга. А также забитых голах. Тогда для определения места будут применяться следующие правила:

большая разница голов во всех матчах турнира;

большее количество голов во всех матчах турнира;

большее количество голов на выезде во всех матчах турнира;

большее количество побед во всех матчах турнира;

большее количество выездных побед во всех матчах турнира;

меньшее количество дисциплинарных очков, основанных на желтых и красных картах, полученных во всех матчах турнира;

место в "списке доступа" Лиги наций.

После четырех туров у Украины плохая ситуация по количеству забитых и пропущенных голов. Мы забили только 4 гола, а пропустили 7. Та же Швейцария забила 5 голов, а пропустила 7. Поэтому в случае последующих двух поражений, ситуация только ухудшится.