У форварда сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду – коронавирус. Он не сможет сыграть в ближайшем матче за сборную.

Информацию об инфекции у Криштиану Роналду подтвердили в сборной Португалии.

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Указано, что у Роналду нет симптомов, а сам игрок чувствует себя хорошо. Его сразу отправили на изоляцию.

Таким образом Роналду не сыграет против сборной Швеции в матче Лиги наций, который запланирован на среду, 14 октября.

После того, как у Роналду оказался положительный тест на коронавирус, остальные игроки сборной Португалии прошли дополнительное тестирование перед матчем против Швеции. Новых случаев заражения выявлено не было.

Поэтому пока неизвестно, сможет ли Роналду сыграть за "Ювентус" в матче Лиги чемпионов. Итальянский клуб первый матч турнира проведет в Киеве 20 октября, где сыграет против "Динамо".