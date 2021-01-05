Василий Ломаченко в октябре 2020 неожиданно проиграл Теофимо Лопесу и потерял чемпионские пояса WBC, WBA, WBO. Украинец решил остаться в легком весе, который в СМИ окрестили наиболее "жарким".

Промоутерская компания Top Rank, с которой сотрудничает 33-летний Ломаченко, решила поинтересоваться у фанатов бокса, кто должен стать следующим соперником Василия.

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Говоря о камбэках 2021 года: с учетом всей жары в 130-135 фунтах (лимит легкого дивизиона, – Спорт 24), против кого вы хотите, чтобы "Лома" вернулся на ринг?,

– говорится в сообщении.

Кто выступает в весе Ломаченко

Абсолютным чемпионом в легком весе является американец Теофимо Лопес. Этот статус он получил, одолев Ломаченко.

Кроме него, в легком весе выступает Райан Гарсия, которого называют одним из самых перспективных боксеров мира. Недавно он нокаутировал Люка Кэмпбелла.

Также в легком дивизионе непобедимы американцы Джервонта Дэвис и Девин Хейни.

Что до Ломаченко, то украинец стремится в следующем поединке провести реванш с Лопесом. Вместе с тем, Василий интересен и бой с Дэвисом.