Василь Ломаченко у жовтні 2020 року несподівано програв Теофімо Лопесу та втратив чемпіонські пояси WBC, WBA, WBO. Українець вирішив залишитися у легкій вазі, яку в ЗМІ охрестили як найбільш "спекотною".

Промоутерська компанія Top Rank, з якою співпрацює 33-річний Ломаченко, вирішила поцікавитися у фанатів боксу, хто має стати наступним суперником Василя.

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Говорячи про камбеки 2021 року: з урахуванням всієї спеки у 130-135 фунтах (ліміт легкого дивізіону, – Спорт 24), проти кого ви хочете, щоб Лома повернувся на ринг?,

– мовиться у повідомленні.

Хто виступає у вазі Ломаченка

Абсолютним чемпіоном у легкій вазі є американець Теофімо Лопес. Цей статус він здобув, здолавши Ломаченка.

Окрім нього, у легкій вазі виступає Раян Гарсія, якого називають одним з найбільш перспективних боксерів світу. Нещодавно він нокаутував Люка Кемпбелла.

Також у легкому дивізіоні непереможні американці Джервонта Девіс та Девін Хейні.

Щодо Ломаченка, то українець прагне в наступному поєдинку провести реванш з Лопесом. Разом з тим, Василю цікавий і бій з Девісом.