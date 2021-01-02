Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) признался, что у него пока нет соперника, а сам надеется на реванш с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).

В интервью на ютуб-канале SNOWQUEENLA наш соотечественник также рассказал, что дата и имя его следующего соперника должны стать известны после новогодних праздников. Василий также сделал акцент на том, что не планирует опускаться в весовой категории.

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"Планы понятны. Я надеюсь, конечно, я хотел бы все-таки надеяться на реванш. Но я тоже понимаю, что сегодня это нереально. Сейчас праздники впереди, сейчас никто ничего не говорит. Никто не говорит о том, когда будет дата, кто соперник. Пока ничего не понятно, кроме одного – я остаюсь в легком дивизионе", – заявил Ломаченко.

Возможен ли реванш Ломаченко с Лопесом?

Украинская сторона стоит на своем и хочет провести еще один бой с Лопесом, который 17 октября нанес поражение Ломаченко. В контракте поединка не было пункта о бое-реванше. Поэтому его судьба лежит исключительно на плечах боксеров. Американец наотрез отказывается от еще одного боя. Он не видит в этом смысла, если победу все равно одержит он.

Василий же готов попытаться положить Теофимо на канвас. Но желания с одной стороны мало. Лопес же должен провести обязательную защиту титула против Джорджа Камбососа.