Василий Ломаченко после операции на плече надеется провести следующий бой в апреле – мае 2021 года. Кто станет соперником украинца – до сих пор неизвестно. Василий хочет реванша с Теофимо Лопесом, однако Ломаченко не в планах американца. Дать бой украинцу готов еще один представитель США – Шакур Стивенсон.

23-летний Стивенсон, видимо, понял, что может получить топ-бой с Ломаченко. Поэтому американец через СМИ подогревает интерес к потенциальному бою. В новом интервью он пригрозил Ломаченко, пишет BoxingScene.

К слову Комментарии Ломаченко такие же тупые, как Уайлдера, – промоутер украинца

Ломаченко было бы сложно выиграть раунд

Пораженный победой Теофимо Лопеса, его земляк Стивенсон убеждает, что нанесет Ломаченко еще большее поражение. Шакур обещает выиграть каждый раунд в бою с украинцем.

Я чувствую, что если бы дрался с Ломаченко, победил бы его увереннее, чем Теофимо. Ничего не хочу сказать против Лопеса, он показал доминирование на ринге. Я просто чувствую, что взял бы каждый раунд. Ломаченко было бы сложно выиграть какой-то раунд,

– сказал Стивенсон.

Серебряный призер Олимпиады-2016 заявил, что победа Лопеса сделала его более мотивированным.

"На самом деле я дружу с Теофимо и горжусь им. Он осмелился стать великим в столь юном возрасте, это заставляет меня делать еще больше. Я готов вступить в великий бой и показать миру, что могу сделать то же, что сделал он", – сказал Стивенсон.

Что известно о Стивенсоне? В октябре 2019 года в бою против американца Джоэта Гонсалеса выиграл вакантный титул чемпиона WBO в полулегком весе. В июле американец отказался от своего титула из-за перехода в другую весовую категорию.

Что известно о возвращении Ломаченко

33-летний украинец только в декабре 2020 года впервые вышел в публичную плоскость. Василий упорно не соглашается с поражением Теофимо Лопесу и призывает американца дать реванш.

Ломаченко уже начал беговую работу и должен вернуться в спортзал в ближайшее время. Василий надеется провести следующий бой весной. Ломаченко планирует дальше биться в легком весе.