Ломаченко назвал имя желаемого соперника после фиаско от Лопеса
Украинский боксер Василий Ломаченко изменил мнение относительно своего следующего соперника. Если бы он мог выбирать, то им бы стал Джервонта Дэвис.
Василий Ломаченко откровенно рассказал, кто бы мог выйти с ним на один ринг в будущем. Украинская команда предпочитает провести реванш с Теофимо Лопесом, но боксер не исключает боя с Джервонтой Дэвисом. Об этом он сказал в интервью Snowqueenla.
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Желание Ломаченко
По мнению украинца лучшим боксером в легком весе является именно Дэвис. Василию нравится агрессивный стиль американца. Но он не может быть уверен, что кто-то возьмется за организацию его поединка с Джервонтой, а особенно после поражения от Лопеса.
"Я не боксировал с Девином Хейни и Джервонтой Дэвисом. Но мне больше нравится Дэвис, он более агрессивен. Мне нравится выступать с левшами. Это, если говорить о том, кого хотел бы выбрать на следующее противостояние, если у меня была бы такая возможность", – заявил Ломаченко.
Реваншу против Лопеса быть?
Украинская сторона стоит на своем и хочет провести еще один бой с Лопесом, который 17 октября нанес поражение Ломаченко. Отметим, что в контракте поединка не было пункта о бое-реванше. Поэтому его судьба лежит исключительно на плечах боксеров. Американец наотрез отказывается от еще одного боя. Он не видит в этом смысла, если победу все равно одержит он.
Ломаченко уже в январе вернется к полноценному тренировочному процессу. После поединка украинец лег под хирургический нож, у боксера из Украины было травмировано плечо.
Василий же готов попытаться положить Теофимо на канвас. Но желания с одной стороны мало. Лопес же должен провести обязательную защиту титула против Джорджа Камбососа. Выйдут ли боксеры на один ринг снова пока неизвестно. Этот вопрос летает в воздухе. Интересно, смогут ли его решить в следующем 2021 году.
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