Украинский боксер Василий Ломаченко изменил мнение относительно своего следующего соперника. Если бы он мог выбирать, то им бы стал Джервонта Дэвис.

Василий Ломаченко откровенно рассказал, кто бы мог выйти с ним на один ринг в будущем. Украинская команда предпочитает провести реванш с Теофимо Лопесом, но боксер не исключает боя с Джервонтой Дэвисом. Об этом он сказал в интервью Snowqueenla.

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Желание Ломаченко

По мнению украинца лучшим боксером в легком весе является именно Дэвис. Василию нравится агрессивный стиль американца. Но он не может быть уверен, что кто-то возьмется за организацию его поединка с Джервонтой, а особенно после поражения от Лопеса.

"Я не боксировал с Девином Хейни и Джервонтой Дэвисом. Но мне больше нравится Дэвис, он более агрессивен. Мне нравится выступать с левшами. Это, если говорить о том, кого хотел бы выбрать на следующее противостояние, если у меня была бы такая возможность", – заявил Ломаченко.

Реваншу против Лопеса быть?

Украинская сторона стоит на своем и хочет провести еще один бой с Лопесом, который 17 октября нанес поражение Ломаченко. Отметим, что в контракте поединка не было пункта о бое-реванше. Поэтому его судьба лежит исключительно на плечах боксеров. Американец наотрез отказывается от еще одного боя. Он не видит в этом смысла, если победу все равно одержит он.

Ломаченко уже в январе вернется к полноценному тренировочному процессу. После поединка украинец лег под хирургический нож, у боксера из Украины было травмировано плечо.

Василий же готов попытаться положить Теофимо на канвас. Но желания с одной стороны мало. Лопес же должен провести обязательную защиту титула против Джорджа Камбососа. Выйдут ли боксеры на один ринг снова пока неизвестно. Этот вопрос летает в воздухе. Интересно, смогут ли его решить в следующем 2021 году.