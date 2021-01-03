В ночь со 2 на 3 января американец Райан Гарсия вышел на один ринг с Люком Кэмпбеллом. Первый с трудом одержал победу и завоевал титул временного чемпиона WBC в легком весе.

Боксеры вышли на бой на арене American Airlines Center и показали зрелищный бокс. 22-летний американец Райан Гарсия победой завершил бой в седьмом раунде, пишет 24 канал.

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Упал, но не сломался

Начало схватки было не по плану американского боксера. Уже во втором раунде Гарсия побывал в нокдауне после мощного левого хука от Люка Кэмпбелла. Вообще в поединке его уровень бокса не был на самом высоком уровне. Райан не выходил на ринг еще с февраля 2020-го года, то тонуса и практики ему не хватало.

К слову, 31 августа Кэмпбелл в последний раз выходил на ринг с Василием Ломаченко. На лондонской арене O2 победу в 12-раундовом поединке праздновал украинец. В 11 раунде британец побывал в нокдауне, но довел бой до конца.

Кэмпбелл лучше двигался на ринге. Казалось, что британец лучше подготовился к этому бою. Но 7 раунд стал переломным. Гарсия на характере собрал всю силу в кулак и мощно пробил в печень соперника. Тот не удержался на ногах и упал на колени. Рефери начал отсчет, но Люк так и не сумел подняться из канваса – победа нокаутом от Гарсии.

Вот так боксеру из США удалось переломить ход поединка. Победа позволила Райану стать обязательным претендентом на чемпионский пояс WBC, которым владеет Девин Хейни.