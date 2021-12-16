Точно не Украина: промоутер Джошуа назвал возможное место проведения реванша с Усиком
Источник:Boxingnews 24
Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн высказался о предстоящем поединке британца против Александра Усика. Он назвал возможное место проведения боя.
Рассматривают страны Среднего Востока
Хирн отметил, что все же украинец встретится сначала с Джошуа. Поскольку WBC обязала Тайсона Фьюри сразиться с официальным претендентом.
Достойно внимания Фьюри назвал неожиданный результат реванша Усик – Джошуа
То, что WBC санкционировала бой Фьюри – Уайт, положило конец слухам о том, что Джошуа отойдет в сторону и даст провести поединок Усик – Фьюри,
– подчеркнул промоутер.
Эдди Хирн отметил, что получает предложения от стран Среднего Востока.
"Ищем место, где должен пройти реванш Усик – Джошуа. Сейчас проходят встречи в Саудовской Аравии и других странах Среднего Востока, чтобы получить самые выгодные условия", – добавил Хирн.
Усик отобрал чемпионские пояса у Джошуа
- Александр Усик 25 сентября на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал чемпионские титулы у британца.
- После боя Джошуа решил активировать опцию о реванше.
- Ранее Усик заявлял, что бой может состояться уже весной 2022-го.
- Однако недавно боксер опроверг эту информацию и отметил, что пока они с Джошуа не близки к реваншу.