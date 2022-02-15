Титул уже близко: непобедимый Беринчик приблизился к Ломаченко в рейтинге WBO

До сих пор непобедимый украинский боксер Денис Беринчик стал еще на шаг ближе к бою за звание чемпиона мира. Обладатель титула WBO International взобрался на вторую строчку в рейтинге WBO.

Украинцы лучшие в рейтинге WBO

В конце 2021-го года Беринчик уже в шестой раз провел защиту пояса WBO International. Денис одолел Ису Чаниева, что позволило ему выйти на второе место в рейтинге WBO.

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До недавнего времени 33-летний украинец занимал вторую строчку в рейтинге WBO. Возглавляет же рейтинг еще один украинец – экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко.

Рейтинг WBO в легком весе

. Чемпионом мира по версии WBO в легком весе является австралийский боксер Джордж Камбосос.

1. Василий Ломаченко (Украина)

2. Денис Беринчик (Украина)

3. Анхель Фиерро (Мексика)

4. Исаак Крус (Мекксика)

5. Шуичиро Йошино (Япония)

6. Уильям Сепеда (Мексика)

7. Франческо Патера (Бельгия)

8. Гэри Калли (Ирландия)

9. Густаво Лемос (Аргентина)

10. Мичел Ривера (Доминиканская Республика)