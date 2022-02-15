Украинцы лучшие в рейтинге WBO

В конце 2021-го года Беринчик уже в шестой раз провел защиту пояса WBO International. Денис одолел Ису Чаниева, что позволило ему выйти на второе место в рейтинге WBO.

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До недавнего времени 33-летний украинец занимал вторую строчку в рейтинге WBO. Возглавляет же рейтинг еще один украинец – экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко.

Вниманию. Чемпионом мира по версии WBO в легком весе является австралийский боксер Джордж Камбосос.

Рейтинг WBO в легком весе

1. Василий Ломаченко (Украина)

2. Денис Беринчик (Украина)

3. Анхель Фиерро (Мексика)

4. Исаак Крус (Мекксика)

5. Шуичиро Йошино (Япония)

6. Уильям Сепеда (Мексика)

7. Франческо Патера (Бельгия)

8. Гэри Калли (Ирландия)

9. Густаво Лемос (Аргентина)

10. Мичел Ривера (Доминиканская Республика)

Следующий бой Беринчика. Недавно промоутер украинца Александр Красюк заявил, что следующим соперником Беринчика может стать аргентинец Густаво Лемос. Именно с этим боксером Денис должен был сразиться в 2021 году, но их бой так и не состоялся.