Лемос – основной вариант для Беринчика
Промоутер заявил, что Беринчик проведет защиту титула WBO International. Непобедимый украинец уже шесть раз защитил свое звание.
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Красюк отметил, что хочет организовать для Беринчика бой против боксера с высоким рейтингом. По его словам, Денис может встретиться с аргентинцем Густаво Лемосом.
Красюк рассказал, что пока не получал окончательного ответа от команды Лемоса о встрече с Беринчиком.
Это может быть Густаво Лемос. Так, в прошлый раз этот поединок не сложился, поэтому сейчас мы пробуем, опять же, приложить усилия, чтобы мотивировать Лемоса приехать в Украину. На самом деле пока мы не получили от него окончательного ответа, мы рассматриваем его как основной вариант,
– заявил Красюк.
У Лемоса есть другой соперник
- Непобедимый Лемос может встретиться с британским боксером Ли Сели. Бойцы должны определить претендента на титул IBF, которым владеет Джордж Камбосос.
- Как сообщало издание vRINGe, промоутер Лемоса Освальдо Ривера одержал победу на аукционе Эдди Хирна – промоутера Селби из Matchroom Boxing.
- Промоутерская компания OR Promotions имеет время до 9 февраля, чтобы предоставить IBF подписанный контракт на бой и забронированную арену.