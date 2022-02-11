Беринчик: Это будет его фаталити
Денис Беринчик, как и большинство экспертов, считает, что для Камбососа встреча с Ломаченко будет роковой. Поэтому австралийцу советуют драться с Дэвином Хейни или Райаном Гарсией, где у Джорджа шансы на победу значительно выше.
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Если он примет поединок с Ломаченко, это его фаталити. Они с промоутером примут неправильное решение,
– считает обладатель титула WBO International.
Беринчик добавил, что благодаря технике Ломаченко удастся деклассировать Камбососа в ринге.
"Камбосос – нормальный, духовитый парень, дерется. Однако, думаю, что с техникой Василия Ломаченко, и то, как он набирает обороты после травмы, думаю, Вася его сотрет в порошок", – резюмировал Денис.
Что известно о вероятном бое Ломаченко – Камбосос
- Джордж Камбосос владеет поясами WBC Franchise, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. Осенью 2021 года он выиграл пояса, сенсационно победив Теофимо Лопеса.
- По предварительной информации, Камбосос и Хейни не могут организовать бой из-за финансовых проблем.
- Ломаченко готов пойти на уступки, чтобы получить встречу с Камбососом. Эгис Климас, менеджер украинца, заявил, что промоутеры Ломаченко уже сделали предложение австралийцу.