Беринчик: Это будет его фаталити

Денис Беринчик, как и большинство экспертов, считает, что для Камбососа встреча с Ломаченко будет роковой. Поэтому австралийцу советуют драться с Дэвином Хейни или Райаном Гарсией, где у Джорджа шансы на победу значительно выше.

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Если он примет поединок с Ломаченко, это его фаталити. Они с промоутером примут неправильное решение,

– считает обладатель титула WBO International.

Беринчик добавил, что благодаря технике Ломаченко удастся деклассировать Камбососа в ринге.

"Камбосос – нормальный, духовитый парень, дерется. Однако, думаю, что с техникой Василия Ломаченко, и то, как он набирает обороты после травмы, думаю, Вася его сотрет в порошок", – резюмировал Денис.

Что известно о вероятном бое Ломаченко – Камбосос