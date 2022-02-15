Українці найкращі в рейтингу WBO

Наприкінці 2021-го року Берінчик вже вшосте провів захист поясу WBO International. Денис здолав Ісу Чанієва, що дозволило йому вийти на друге місце у рейтингу WBO.

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Донедавна 33-річний українець посідав другу сходинку в рейтингу WBO. Очолює ж рейтинг ще один українець – ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко.

До уваги. Чемпіоном світу за версією WBO у легкій вазі є австралійський боксер Джордж Камбосос.

Рейтинг WBO у легкій вазі

1. Василь Ломаченко (Україна)

2. Денис Берінчик (Україна)

3. Анхель Фієрро (Мексика)

4. Ісаак Крус (Мекксика)

5. Шуїчиро Йошино (Японія)

6. Вільям Сепеда (Мексика)

7. Франческо Патера (Бельгія)

8. Гері Каллі (Ірландія)

9. Густаво Лемос (Аргентина)

10. Мічел Рівера (Домініканська Республіка)

Наступний бій Берінчика. Нещодавно промоутер українця Олександр Красюк заявив, що наступним суперником Берінчика може стати аргентинець Густаво Лемос. Саме з цим боксером Денис мав битися у 2021 році, але їх бій так і не відбувся.