Коуч нашей национальной команды решил отдать часть своих голосов за Лучано Спаллетти. Итальянец не раз попадал в неприятные для украинцев эпизоды.

В понедельник, 15 октября, в Лондоне прошла церемония награждения The Best. На нем ФИФА определила лучших игроков и тренеров 2023 года.

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Топ-коучом года был признан наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола. Каталонец выиграл пять трофеев в год, в том числе АПЛ и Лигу чемпионов.

Второе место в голосовании занял Лучано Спаллетти, который привел Наполи к чемпионству в Серии А. Что интересно, два представителя Украины включили итальянца в топ-3 своего рейтинга.

От нашей страны участвовали в голосовании капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко, тренер команды Сергей Ребров и представитель УАФ Валерий Новобранец. Именно последние двое поставили Спаллетти на второе место в своем голосовании.

Как голосовали украинцы в номинации The Best:

НОМИНАЦИЯ ЯРМОЛЕНКО РЕБРОВ НОВОБРАНЕЦ Игрок года 1. Лионель Месси

2. Килиан Мбаппе

3. Кевин Де Брюйне 1. Килиан Мбаппе

2. Лионель Месси

3. Эрлинг Голланд 1. Эрлинг Голланд

2. Кевин Де Брюйне

3. Родри Тренер года 1. Пеп Гвардиола

2. Симоне Индзаги

3. Хави 1. Пеп Гвардиола

2. Лучано Спаллетти

3. Симоне Индзаги 1. Пеп Гвардиола

2. Лучано Спаллетти

3. Хави Вратарь года 1. Марк-Андре тер Стеген

2. Эдерсон

3. Ясин Буну 1. Тибо Куртуа

2. Эдерсон

3. Марк-Андре тер Стеген 1. Эдерсон

2. Тибо Куртуа

3. Марк-Андре тер Стеген

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Зашквары Спаллетти

Напомним, что Спаллетти известен не только успешной работой на Родине, но и в карьере в России. С 2009 по 2014 год Лучано возглавлял санкт-петербуржский Зенит, с которым выиграл два местных чемпионата.

После отъезда из страны-террористки коуч продолжал быть близок к клубу. Летом Спаллетти открыто поздравил Зенит с чемпионством. А перед игрой Украина – Италия заявил, что у него приятные отношения с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером и спорт должен быть вне политики.