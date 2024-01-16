В понедельник, 15 октября, в Лондоне прошла церемония награждения The Best. На нем ФИФА определила лучших игроков и тренеров 2023 года.
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Ребров выделил любителя России
Топ-коучом года был признан наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола. Каталонец выиграл пять трофеев в год, в том числе АПЛ и Лигу чемпионов.
Второе место в голосовании занял Лучано Спаллетти, который привел Наполи к чемпионству в Серии А. Что интересно, два представителя Украины включили итальянца в топ-3 своего рейтинга.
От нашей страны участвовали в голосовании капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко, тренер команды Сергей Ребров и представитель УАФ Валерий Новобранец. Именно последние двое поставили Спаллетти на второе место в своем голосовании.
Как голосовали украинцы в номинации The Best:
|НОМИНАЦИЯ
|ЯРМОЛЕНКО
|РЕБРОВ
|НОВОБРАНЕЦ
|Игрок года
|1. Лионель Месси
2. Килиан Мбаппе
3. Кевин Де Брюйне
|1. Килиан Мбаппе
2. Лионель Месси
3. Эрлинг Голланд
|1. Эрлинг Голланд
2. Кевин Де Брюйне
3. Родри
|Тренер года
|1. Пеп Гвардиола
2. Симоне Индзаги
3. Хави
|1. Пеп Гвардиола
2. Лучано Спаллетти
3. Симоне Индзаги
|1. Пеп Гвардиола
2. Лучано Спаллетти
3. Хави
|Вратарь года
|1. Марк-Андре тер Стеген
2. Эдерсон
3. Ясин Буну
|1. Тибо Куртуа
2. Эдерсон
3. Марк-Андре тер Стеген
|1. Эдерсон
2. Тибо Куртуа
3. Марк-Андре тер Стеген
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Зашквары Спаллетти
Напомним, что Спаллетти известен не только успешной работой на Родине, но и в карьере в России. С 2009 по 2014 год Лучано возглавлял санкт-петербуржский Зенит, с которым выиграл два местных чемпионата.
После отъезда из страны-террористки коуч продолжал быть близок к клубу. Летом Спаллетти открыто поздравил Зенит с чемпионством. А перед игрой Украина – Италия заявил, что у него приятные отношения с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером и спорт должен быть вне политики.