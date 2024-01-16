В понедельник, 15 января, в Лондоне состоялась церемония вручения наград лучшим по итогам сезона под названием The Best FIFA Football Awards 2023. Победители определялись в десяти номинациях, сообщает 24 канал.
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Лучший футболист года
Одноклубник украинца Сергея Кривцова Лионель Месси стал лучшим футболистом 2023 года. Форвард Интер Майами и сборной Аргентины опередил Килиана Мбаппе (ПСЖ) и Эрлинга Холанда (Манчестер Сити).
Лионель Месси / twitter.com/FIFAWorldCup
Лучшая футболистка года
Награду лучшей футболистки года получила Айтана Ботмани (Барселона, сборная Испании).
Айтана Ботмани / twitter.com/FIFAWorldCup
Лучшая команда по версии ФИФА
- Мужская сборная: Куртуа – Уокер, Стоунз, Диаш – Бернарду, Беллингем, де Брюйне – Холанд, Мбаппе, Месси, Винисиус.
- Символическая сборная 2023 в женском футболе.
Лучший тренер (мужской футбол)
Бесспорным победителем номинации лучшего тренера 2023 стал наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола. Испанец вместе с "горожанами" выиграл пять трофеев за год: АПЛ, Кубок Англии, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира.
Пеп Гвардиола / twitter.com/FIFAWorldCup
Лучший тренер (женский футбол)
Награду в этой номинации получила Сарин Вигман (сборная Англии).
Сарина Вигман / twitter.com/FIFAWorldCup
Лучший вратарь (мужчины)
Награду лучшему голкиперу в 2023 году вручили игроку Манчестер Сити Эдерсону. Бразилец вместе со своим клубом выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии и Кубок Англии.
Эдерсон / twitter.com/FIFAWorldCup
Лучший вратарь (женщины)
Награду лучшего голкипера у женщин получила Мэри Эрпс (Англия, Манчестер Юнайтед).
Мэри Эрпс / twitter.com/FIFAWorldCup
Премия Пушкаша за лучший гол
Награду за самый красивый гол получил футболист Гильерме Мадруг из Ботафого. Бразилец выполнил невероятную бисиклету, забив за Ботафого гол-красавец ударом через себя!
Гильерме Мадруга / FIFAWorldCup
Гол в исполнении Гильерме Мадруги: смотрите видео
Приз ФИФА за честную игру
Сборная Бразилии получила награду FIFA Fair Play Award.
Футболисты сборной Бразилии / FIFAWorldCup
FIFA Fan Award 2023
Премию FIFA Fan Award получил фанат аргентинской команды Атлетико Колон, бравший с собой на матч очень маленького ребенка.
Фанат команды Атлетико Колон / twitter.com/FIFAWorldCup