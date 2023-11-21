Поединок проходил в бешеной борьбе и закончился скандалом из-за эпизода, который произошел в компенсированное время. Брайан Кристанте сбил в штрафной Михаила Мудрика, однако ни арбитр в поле, ни судья VAR не увидели там фола.

Читайте также Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче Украина – Италия: видео

Комментарий Спаллетти по поводу фола против Мудрика

К тем, кто в этот момент утратил резкость зрения, добавился и главный тренер "Скуадры Адзурры" Лучано Спаллетти. Итальянский специалист прокомментировал самый обсуждаемый момент последнего дня во всей футбольной Европе и заявил, что там не было даже прикосновения.

Кристанте поставил ногу у ноги Мудрика, она рядом, но не прикасалась. Мудрик уже прошел этот момент и пытался найти контакт,

– заявил Спаллетти.

Отметим, что европейские СМИ почти единогласно считают, что фол был, но это уже ничего не изменит для сборной Украины.

К теме "Должны сказать спасибо арбитру": что пишут европейские СМИ о скандале в матче Украина – Италия

Справка. Несмотря на невыход "сине-желтых" на Евро-2024, наша сборная все еще имеет шанс туда попасть через плей-офф. Соперники определятся 23 ноября во время жеребьевки.