Уже в понедельник, 20 ноября, сборная Украины по футболу проведет заключительный матч по отбору на Евро-2024. Наша команда сойдется в лобовом матче против Италии, пишет 24 канал.

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Подопечных Сергея Реброва устроит только победа для прямого выхода на Евро. В свою очередь "Скуадру Адзурру" устроит и ничья. Накануне встречи тренер итальянцев Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от встречи.

Команды прошли одинаковый путь, очки в таблице это подтверждают. Потому фаворита нет. Думаю, Сергей Ребров очень хорошо подготовился к матчу. Его команда будет играть в более атакующий футбол. У него есть очень хорошие качества, он очень хороший специалист. Украина – сильная команда, мы должны быть готовы быстро менять направление действий и перестраиваться. Мы должны не допустить ошибок. Если отдать инициативу, мы это решим сами. Я сделал объективный и верный анализ. Мы стали играть лучше, стали играть компактнее и активнее. Мы преодолели некоторые слабости, но некоторые дефекты все же остались. Мы безумно хотим защитить титул. Игроки, сделавшие это, знали, как тяжело это было и сделают все, чтобы выиграть его еще раз,

– заявил Спаллетти.

В прошлом матче квалификации хавбек сборной Италии Жоржиньо не реализовал пенальти. Для полузащитника это уже четвертый подряд незабитый "одинадцатиметровый" в футболке национальной команды.

У нас есть другие пенальтисты. Мы не хотим заставлять Жоржиньо. Мы еще размышляем о том, кого еще мы могли бы привлечь для этого,

– признался синьор Лучано.

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Также Спаллетти вспомнили скандал с его поздравлением с чемпионством России для Зенита. Итальянец, возглавлявший клуб из Санкт-Петербурга с 2009 по 2014 годы, считает, что это было нормально даже во время полномасштабной войны России против Украины.

В этой команде я тренировал многих футболистов и работал со многими тренерами. Кроме того, было пять сотрудников, с которыми я работал в этой команде. В то время Миллер также возглавлял клуб. Я получил поздравление с победой в своем чемпионате и думаю, что я имел право сделать то же самое, поздравив их с победой в их чемпионате. Мне кажется, что немного некорректно привязывать спортивные события, спортивную деятельность к конфликтам, с которыми я категорически не согласен. Я против любого конфликта и войны вообще. Мы, итальянцы, в том числе сборная Италии, очень близки к страдающим людям. Я и все мы думаем о людях, которые хотят жить в мире, о детях, которых нет. Хочу отметить, что мы очень надеемся, что этот конфликт как можно скорее закончится. Мы близки ко всем людям, страдающим,

– сказал тренер.

Отметим, что в случае неудачи в матче с Италией у украинцев будет еще один шанс на выход на Евро. Команда Сергея Реброва попадет в плей-офф, где сразится либо в Пути А (против Польши, Эстонии и Уэльса/Хорватии), либо в Пути В (против Израиля, Боснии и Герцеговины и Финляндии).

Справка. Матч Украина – Италия состоится 20 ноября в Леверкузене на "БайАрене". Начало встречи – в 21:45 по Киеву.