Главный тренер Наполи, недавно ставший чемпионом Италии, решил поздравить российский Зенит с чемпионством. Спаллетти в свое время был тесно связан с клубом из Санкт-Петербурга, пишет 24 Канал ссылаясь на росСМИ.
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Утратил ориентацию в пространстве
Лучано Спалетти решил отвлечься от реального мира и забыть о нынешних реалиях, поскольку он признался в любви российскому клубу. Более того, главный тренер Наполи заверил, что его коллектив и Зенит живут по одним и тем же принципам, а их ценности полностью идентичны. Итальянский специалист искренне рад за команду из страны-агрессора, которая смогла торжествовать в тамошнем первенстве.
Если Наполи побеждает в чемпионате, и если Зенит становится чемпионом, значит, и мы, и Зенит – чемпионы вдвойне! Мы любим те же вещи: море, небо, у нас одинаковые цвета. И нам, и Зениту нравится выигрывать трофеи. Поздравляю босса, Алексея Миллера (председатель правления "Газпрома")! Поздравляю моего друга, Сергея Семака (главный тренер команды)! Поздравляю футболистов и всю команду Зенит. Я люблю вас! Давай, Зенит,
– сказал Спалетти
Итальянец в Зените
- Стоит отметить, что Спалетти работал в российском клубе. Лучано находился в состоянии клуба из Санкт-Петербурга в период с 2009 по 2014 год.
- За это время он успел с командой дважды стать чемпионом первенства. а также выиграть Кубок и Суперкубок страны агрессора.
- Также при его каденции в команду пришли Халк и Витсель, ставшие рекордными трансферами клуба. Однако такие новички не помогли команде изменить ситуацию на международной арене, а только в очередной раз вели беспомощность российских коллективов. Потому Спалетти и выперли из команды.