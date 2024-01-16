У понеділок, 15 жовтня, в Лондоні відбулась церемонія нагородження The Best. На ній ФІФА визначила найкращих гравців та тренерів 2023 року.

До теми Мессі, Гвардіола та автор фантастичної бісеклети: усі переможці FIFA The Best Awards 2023

Ребров виділив любителя Росії

Топ-коучем року був визнаний наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола. Каталонець виграв п'ять трофеїв за рік, в тому числі АПЛ та Лігу чемпіонів.

Друге ж місце у голосуванні посів Лучано Спаллетті, який привів Наполі до чемпіонства в Серії А. Що цікаво, двоє представників України включили італійця в топ-3 свого рейтингу.

Від нашої країни участь у голосуванні брали капітан збірної України Андрій Ярмоленко, тренер команди Сергій Ребров та представник УАФ Валерій Новобранець. Саме останні двоє поставили Спаллетті на друге місце у своєму голосуванні.

Як голосували українці в номінації The Best:

НОМІНАЦІЯ ЯРМОЛЕНКО РЕБРОВ НОВОБРАНЕЦЬ Гравець року 1. Ліонель Мессі

2. Кіліан Мбаппе

3. Кевін Де Брюйне 1. Кіліан Мбаппе

2. Ліонель Мессі

3. Ерлінг Голанд 1. Ерлінг Голанд

2. Кевін Де Брюйне

3. Родрі Тренер року 1. Пеп Гвардіола

2. Сімоне Індзагі

3. Хаві 1. Пеп Гвардіола

2. Лучано Спаллетті

3. Сімоне Індзагі 1. Пеп Гвардіола

2. Лучано Спаллетті

3. Хаві Воротар року 1. Марк-Андре тер Стеген

2. Едерсон

3. Ясін Буну 1. Тібо Куртуа

2. Едерсон

3. Марк-Андре тер Стеген 1. Едерсон

2. Тібо Куртуа

3. Марк-Андре тер Стеген

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Зашквари Спаллетті

Нагадаємо, що Спаллетті відомий не тільки успішною роботою на Батьківщині, але у кар'єрою в Росії. З 2009 по 2014 року Лучано очолював санкт-петербуржський Зєніт, з яким виграв два місцевих чемпіонати.

Після від'їзду з країни-терористки коуч продовжував бути близьким до клубу. Влітку Спаллетті відкрито привітав Зєніт із чемпіонством. А перед грою Україна – Італія заявив, що у нього приємні стосунки із керівником "Газпрому" Алєксєєм Міллером та спорт має бути поза політикою.