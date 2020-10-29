Теракт в Ницце: на матч Лиги Европы местная команда выйдет с траурными повязками
Во французской Ницце в четверг, 29 октября, произошел теракт. В этот день в запланированный матч Лиги Европы "Ницца" - "Хапоэль" (Беэр-Шева). Во время этого матча футболисты почтят память погибших.
После того, как стало известно о кровавом теракте в Ницце, футбольный клуб выступил со словами соболезнования.
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"Мои мысли с жертвами, их родственниками и семьями. Нужно оставаться едиными и проявить солидарность перед лицом террора", - написал по этому поводу главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра.
По данным RMC Sport, на этот матч футболисты "Ниццы" выйдут с траурными повязками. Кроме того, сам матч начнется с минуты молчания.
Теракты во Франции 29 октября: главное
- Утром в четверг, 29 октября, неизвестный мужчина напал с ножом на прихожан базилики Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Одной из жертв он почти отрезал голову.
- Полиции впоследствии удалось задержать нападавшего. Но для этого пришлось применить оружие. Террорист получил ранения. Видео задержания опубликовали в социальных сетях.
- Во Франции это нападение назвали террористическим актом.
- После этого произошел еще один приступ. На юге страны в городе Авиньон вооруженный пистолетом мужчина с криками "Аллах Акбар" напал на сотрудников полиции. Правоохранители застрелили нападавшего на месте.
- Еще одно нападение произошло уже за пределами Франции. В Саудовской Аравии мужчина пытался напасть на охрану французского консульства в Джидде. Его задержали во время приступа.
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