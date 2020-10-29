Во французской Ницце в четверг, 29 октября, произошел теракт. В этот день в запланированный матч Лиги Европы "Ницца" - "Хапоэль" (Беэр-Шева). Во время этого матча футболисты почтят память погибших.

После того, как стало известно о кровавом теракте в Ницце, футбольный клуб выступил со словами соболезнования.

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"Мои мысли с жертвами, их родственниками и семьями. Нужно оставаться едиными и проявить солидарность перед лицом террора", - написал по этому поводу главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра.

pensées aux victimes, aux proches et aux familles. Restons unis et solidaires face à la terreur. https://t.co/RvCR7A5JW0 — Patrick Vieira (@OfficialVieira) October 29, 2020

По данным RMC Sport, на этот матч футболисты "Ниццы" выйдут с траурными повязками. Кроме того, сам матч начнется с минуты молчания.

Теракты во Франции 29 октября: главное