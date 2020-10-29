У французькій Ніцці у четвер, 29 жовтня, стався теракт. В цей день в місті запланований матч Ліги Європи "Ніцца" – "Хапоель" (Беер-Шева). Під час цього матчу футболісти вшанують пам'ять загиблих.

Після того, як стало відомо про кривавий теракт у Ніцці, футбольний клуб виступив зі словами співчуття.

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"Мої думки з жертвами, їхніми родичами та сім'ями. Потрібно залишатися єдиними та проявити солідарність перед лицем терору", – написав з цього приводу головний тренер "Ніцци" Патрік Вієра.

pensées aux victimes, aux proches et aux familles. Restons unis et solidaires face à la terreur. https://t.co/RvCR7A5JW0 — Patrick Vieira (@OfficialVieira) October 29, 2020

За даними RMC Sport, на цей матч футболісти "Ніцци" вийдуть з траурними пов'язками. Окрім того, сам матч розпочнеться з хвилини мовчання.

Теракти у Франції 29 жовтня: головне