Теракт в Ніцці: на матч Ліги Європи місцева команда вийде з траурними пов'язками
У французькій Ніцці у четвер, 29 жовтня, стався теракт. В цей день в місті запланований матч Ліги Європи "Ніцца" – "Хапоель" (Беер-Шева). Під час цього матчу футболісти вшанують пам'ять загиблих.
Після того, як стало відомо про кривавий теракт у Ніцці, футбольний клуб виступив зі словами співчуття.
Більше про це: Чоловік із ножем напав на людей у церкві в Ніцці: обезголовив жінку – є інші жертви та поранені
"Мої думки з жертвами, їхніми родичами та сім'ями. Потрібно залишатися єдиними та проявити солідарність перед лицем терору", – написав з цього приводу головний тренер "Ніцци" Патрік Вієра.
За даними RMC Sport, на цей матч футболісти "Ніцци" вийдуть з траурними пов'язками. Окрім того, сам матч розпочнеться з хвилини мовчання.
Теракти у Франції 29 жовтня: головне
- Вранці в четвер, 29 жовтня, невідомий чоловік напав з ножем на прихожан базиліки Нотр-Дам у Ніцці. Загинуло троє людей. Одній з жертв він майже відрізав голову.
- Поліції згодом вдалося затримати нападника. Але для цього довелося застосувати зброю. Терорист отримав поранення. Відео затримання опублікували в соціальних мережах.
- У Франції цей напад назвали терористичним актом.
- Після цього стався ще один напад. На півдні країни в місті Авіньйон озброєний пістолетом чоловік з вигуками "Аллах Акбар" напав на працівників поліції. Правоохоронці застрелили нападника на місці.
- Ще один напад стався вже за межами Франції. У Саудівській Аравії чоловік намагався напасти на охорону французького консульства у Джидді. Його затримали під час нападу.