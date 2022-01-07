Теннисистам предоставили ложную информацию о въезде в Австралию: жертвой мог стать Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович находится в Австралии, где ожидает решения об апелляции на аннулирование его визы. Австралийские власти решили депортировать сильнейшего теннисиста мира.

Теннисистам выдали "справки" несмотря на предупреждение властей

Новак сообщал, что получил медицинское исключение от вакцинации против коронавируса. Министр здравоохранения Австралии Грег Хант заявлял, что медотвод Джоковичу предоставил штат Виктория.

Джоковичу могут запретить въезд в Австралию на несколько лет

Вероятно, Джокович стал заложником ошибки организации Tennis Australia. Сообщается, что организация неправильно информировала игроков об обосновании для получения медотвода от вакцинации против коронавируса.

Вакцинация – обязательное условие для въезда в Австралию.

Tennis Australia 7 декабря отправила игрокам письмо, в котором утверждалось, что документ, подтверждающий показания против вакцинации, можно получить в том случае, если после 31 июля 2021 года был перенесен коронавирус.

Вместе с тем, 29 ноября организацию информировали, что федеральные власти не признают это достаточным обоснованием.

Несмотря на это, Tennis Australia издала ряд таких "справок". Сообщается, что несколько игроков въехали по "справкам" в страну.

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Жертвой ограничений стал Джокович