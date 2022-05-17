Теннисист Медведев расстроен ситуацией в Украине, но не осудил агрессию своей России

Первая ракетка России Даниил Медведев с трудом заговорил о войне в Украине. Российский теннисист прокомментировал отстранение от Уимблдона-2022.

Медведев: Я думаю, что это несправедливо

Даже отстранение от Уимблдона не заставило российского теннисиста осудить агрессию своей страны в сторону Украины. Все, что смог сказать Данило Медведев, это то, что ситуация в Украине его огорчает.

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Россиянин смотрит на отстранение от турнира с двух сторон, но назвал его несправедливым.

Что касается решения Уимблдона, то, с одной стороны, я могу их понять, но с другой стороны, я думаю, что это несправедливо. Это деликатная ситуация, поскольку создает прецедент и ставит другие турниры в неудобное положение. Где проходит граница? Какие правила должны привести к возможному исключению?,

– сказал Медведев.

Данило добавил, что разговаривал на эту тему с ATP, теперь в туре у Медведева появится возможность обсудить этот вопрос с другими игроками, если они захотят затронуть эту тему.

У россиянина есть надежда выйти на лондонский корт.

"Теннисисты по закону считаются самозанятыми. Сейчас в Великобритании самозанятые россияне имеют право работать. Так что если у меня будет возможность сыграть на Уимблдоне, я буду очень рад сделать это, потому что очень люблю этот турнир. Если нет – то я приму это". , – ответил российский теннисист.

Справедливое отстранение вызвало скандальную историю

В ATP и WTA заявили, что отстранение россиян и белорусов от Уимблдона – это несправедливость. Руководитель Женской теннисной ассоциации пригрозил турниру серьезным решением.

Украинские теннисисты поддержали отстранение теннисистов из враждебных стран. Элина Свитолина заявила, что до сих пор ждет, когда ее российские и белорусские теннисисты открыто выскажут свою позицию относительно войны между Украиной и Россией.

За эти слова первая ракетка Украины получила ответ от президента Федерации тенниса России Шамила Тарпищева.

Бывший американский теннисист Энди Роддик и глава НОК Украины Сергей Бубка вступились за украинскую теннисистку.