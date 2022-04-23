Руководитель WTA: Как далеко мы зайдем, еще не определено
Уимблдон-2022 состоится без участия представителей Беларуси и России. Об этом сообщили 20 апреля.
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Руководитель WTA Стив Саймон прокомментировал решение Уимблдона отстранить российских и белорусских спортсменов от турнира.
Решение Уимблдона противоречит правилам Grand Slam, а также соглашению о турнирах Grand Slam, которое имеет WTA. Это нарушение нашей точки зрения в обеих ситуациях. Британская федерация тенниса организует мероприятия по согласованию с WTA. Эти решения нарушают правила WTA по регистрации спортсменов,
– заявил глава WTA.
Также он пригрозил "сильной реакцией" на соответствующее решение.
"Думаю, вы увидите сильную реакцию от нас, но ее характер и то, как далеко мы зайдем, еще не определены", –добавил Саймон.
- В ATP и WTA заявили, что отстранение россиян и белорусов от турнира – это несправедливость.
- Также там добавили, что таким образом организаторы Уимблдона дискриминируют участников стран-агрессоров.