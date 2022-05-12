Шармищев: Бессмысленно вообще реагировать
Первая ракетка Украины призвала российских и белорусских теннисистов открыто высказать свою позицию по поводу агрессии их стран в сторону Украины. По информации Metaratings, российская сторона не стала долго молчать и ответила Элине Свитолиной
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Президент Федерации тенниса России Шарпищев унизил украинку, которая борется за санкции для своих коллег по цеху.
Не нужно обращать внимание, это не только мое мнение, но и юристов тоже. Потому что от любого высказывания нас могут снять с соревнований. Сейчас мы играем, у нас все в порядке. Бессмысленно вообще реагировать. Кто такая Свитолина? Никто вообще?,
– ответил Шармищев.
Что сказала Свитолина в сторону россиян и белорусов
Лучшая теннисистка Украины хочет услышать позицию своих коллег по корту, продолжающих молчать.
Такая нейтральная позиция наталкивает на то, что российские и белорусские теннисисты поддерживают безумные действия Владимира Путина в сторону соседней Украины. "Русский мир" принес в наше государство геноцид мирного населения и разрушение украинских городов.
Каждый русский или белорусский спортсмен должен высказать свою позицию, чтобы мы знали, что у нас нет плохих людей,
– цитирует слова Свитолиной Eurosport.
Патриотическая и активно позиция Светолиной
- Элина Свитолина была одной из первых украинских теннисисток, которая отказалась выходить на корт против соперниц, представляющих Россию или Беларусь.
- Благотворительный фонд одесситки помогает украинским теннисистам, покинувшим Украину после 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
- Элина заявляла, что все заработанные от турниров призовые перечисляют на нужды ВСУ.
- Свитолина продолжала собирать средства на благотворительном вечере в Калифорнии, который и организовала первая ракетка страны.
- Украинка была гостей благотворительного аукционного вечера в Лондоне, организованного Франческо Скьявоне. Бывшая итальянская теннисистка всем сердцем переживает судьбу Украины и поддерживает украинский народ.
- Свитолина была в списке тех, кто поддержал отстранение теннисистов из России и Белоруссии от Уимблдона. Украинка также требовала у теннисных Ассоциации еще более серьезных санкций для теннисистов враждебных стран.