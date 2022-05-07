Свитолина: Не могу представить, через что проходят вообще все
Первая ракетка Украины рассказала, что в последние два месяца были для нее очень интенсивными. После 24 февраля в жизни теннисистки и ее родной страны произошло много изменений. Потому Элина Свитолина сознательно взяла время на отдых.
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Бронзовый призер Олимпиады-2020 не до конца верил, что слухи о войне станут реальностью. Свитолина призналась, что ей сложно почувствовать все, что сейчас переживают тысячи украинских женщин и детей, вынужденных прятаться в подвалах и покидать родные дома из-за агрессии России.
Были слухи о возможной войне, но до последнего момента никто не верил, что она начнется. Даже сейчас я не могу вообразить 90% того, через что проходят женщины, дети и вообще все. Это ужасно – жить в мире, где не знаешь, проснешься ли ты завтра утром,
– рассказала Свитолина.
Свитолина является уроженкой Одессы, которая все больше начинает страдать от авиаобстрелов оккупантов.
Напомним, что Элина поддержала отстранение "коллег по цеху" из России и Беларуси от Уимблдона. Украинка также требовала у теннисных ассоциаций еще больших санкций для теннисистов враждебных стран. В этот список вошли ведущие украинские теннисистки.
Патриотическая позиция Светолиной
- Элина Свитолина была одной из первых, кто отказался выходить на корт против российских и белорусских соперниц.
- Благотворительный фонд спортсменки помогает украинским теннисистам, покинувшим Украину из-за вторжения российских войск.
- Все заработанные от турниров призовые Элина перечисляла потребности украинской армии.
- Свитолина была организатором благотворительного вечера в Калифорнии, где собрала средства для земляков.
- Элина признавалась, что этот период является самым плохим в ее жизни.
- Недавно украинка посетила в Лондоне благотворительный аукционный вечер, организованный Франческо Скьявоне. Бывшая итальянская теннисистка всем сердцем переживает судьбу Украины и поддерживает народ нашей страны.