Свитолина: Не могу представить, через что проходят вообще все

Первая ракетка Украины рассказала, что в последние два месяца были для нее очень интенсивными. После 24 февраля в жизни теннисистки и ее родной страны произошло много изменений. Потому Элина Свитолина сознательно взяла время на отдых.

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Бронзовый призер Олимпиады-2020 не до конца верил, что слухи о войне станут реальностью. Свитолина призналась, что ей сложно почувствовать все, что сейчас переживают тысячи украинских женщин и детей, вынужденных прятаться в подвалах и покидать родные дома из-за агрессии России.

Были слухи о возможной войне, но до последнего момента никто не верил, что она начнется. Даже сейчас я не могу вообразить 90% того, через что проходят женщины, дети и вообще все. Это ужасно – жить в мире, где не знаешь, проснешься ли ты завтра утром,

– рассказала Свитолина.

Свитолина является уроженкой Одессы, которая все больше начинает страдать от авиаобстрелов оккупантов.

Напомним, что Элина поддержала отстранение "коллег по цеху" из России и Беларуси от Уимблдона. Украинка также требовала у теннисных ассоциаций еще больших санкций для теннисистов враждебных стран. В этот список вошли ведущие украинские теннисистки.

Патриотическая позиция Светолиной