Чтобы из двоечки вырубили: украинский боксер предложил свои услуги игрокам Миная
Источник:Инстаграм Миная
Украинское сообщество в восторге от поступка игроков закарпатского Миная. Футболистам предлагают подтянуть их боксерские качества, чтобы в следующий раз действовать еще более эффективно.
Услуги персонального тренера игрокам Миная предложил бронзовый призер Олимпийский игр-2012 Тарас Шелестюк. Украинский боксер гордится своими соотечественниками.
Достойно внимания Драка завершилась массовым выселением: турецкий отель решил не принимать сторону.
Эффективный тренер
Тарас Шелестюк с удовольствием готов провести мастер-класс игрокам закарпатского клуба. Все ради того, чтобы российские футболисты более болезненно несли наказание за свои грязные дела.
Респект всем ребятам! С удовольствием проведу тренировку по боксу и поделюсь своим опытом с игроками клуба, чтобы в следующий раз из двоечки вырубили русскую,
– написал боксер у себя в инстаграмме.
Похвала от Шелестюка / инстаграммы Миная
Драка с игроками Шинника
- Футболист Миная действительно стал инициатором схватки между командами.
- Но вот украинец отреагировал таким образом на наглое поведение со стороны российских игроков.
- Футболисты устроили махач, видео которого уже разлетелось по интернету.
- Украинский игрок, начавший драку, уже отреагировал на эту ситуацию у себя в инстаграмме.
- Да и сам Минай уже успел выдвинуть официальную версию по поводу схватки.
- Позже и Шинник выдвинул свой официальный трусливый вариант ситуации.
- Впоследствии игрок Шинника на видео продемонстрировал последствия встречи с украинскими футболистами