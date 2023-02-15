Чтобы из двоечки вырубили: украинский боксер предложил свои услуги игрокам Миная

Украинское сообщество в восторге от поступка игроков закарпатского Миная. Футболистам предлагают подтянуть их боксерские качества, чтобы в следующий раз действовать еще более эффективно.

Услуги персонального тренера игрокам Миная предложил бронзовый призер Олимпийский игр-2012 Тарас Шелестюк. Украинский боксер гордится своими соотечественниками.

Достойно внимания Драка завершилась массовым выселением: турецкий отель решил не принимать сторону.

Эффективный тренер

Тарас Шелестюк с удовольствием готов провести мастер-класс игрокам закарпатского клуба. Все ради того, чтобы российские футболисты более болезненно несли наказание за свои грязные дела.

Респект всем ребятам! С удовольствием проведу тренировку по боксу и поделюсь своим опытом с игроками клуба, чтобы в следующий раз из двоечки вырубили русскую,

– написал боксер у себя в инстаграмме.

Похвала от Шелестюка / инстаграммы Миная

Драка с игроками Шинника