"Танцы со звездами" ждут: Усик исполнил танец в Дубае – зажигательное видео

18 декабря 2021 , 08:14
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Источник:

инстаграм Екатерины Усик

Украинский боксер Александр Усик продолжает отдыхать в Дубае перед грандиозными поединками, ожидающими его в 2022 году. Боксер в Дубае танцевал так, что позавидовали бы даже профессиональные танцоры.

Спортсмен, услышав зажигательные ритмы смеси самбы с ламбадой, бросился в пляс. Видео удалось снять жене Александра – Екатерине.

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Паркет шоу "Танцы со звездами" просто "плачет" по такому участнику.

Усик следующий бой проведет с Джошуа

  • Александр Усик 25 сентября на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал чемпионские титулы у британца.
  • После боя Джошуа решил активировать опцию о реванше.
  • Ранее Усик заявлял, что бой может состояться уже весной 2022-го.
  • Однако недавно боксер опроверг эту информацию и отметил, что на данный момент они с Джошуа не близки к реваншу.

Видео танцев Усика

 

Автор: Юрій Семенюк