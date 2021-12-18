Спортсмен, почувши запальні ритми суміші самби з ламбадою, кинувся в танець. Відео вдалося зняти дружині Олександра – Катерині.
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Паркет шоу "Танці з зірками" просто "плаче" за таким учасником.
Усик наступний бій проведе з Джошуа
- Олександр Усик 25 вересня на стадіоні "Тоттенхем" в Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав чемпіонські титули у британця.
- Після бою Джошуа вирішив активував опцію про реванш.
- Раніше Усик заявляв, що бій може відбутися вже на весні 2022-го.
- Проте нещодавно боксер спростував цю інформацію та зазначив, що наразі вони з Джошуа не близькі до реваншу.
Відео танців Усика