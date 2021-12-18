Спортсмен, услышав зажигательные ритмы смеси самбы с ламбадой, бросился в пляс. Видео удалось снять жене Александра – Екатерине.
Смотрите также Могу показать, как избить Усика – Бриедис хочет провести реванш с украинцем
Паркет шоу "Танцы со звездами" просто "плачет" по такому участнику.
Усик следующий бой проведет с Джошуа
- Александр Усик 25 сентября на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал чемпионские титулы у британца.
- После боя Джошуа решил активировать опцию о реванше.
- Ранее Усик заявлял, что бой может состояться уже весной 2022-го.
- Однако недавно боксер опроверг эту информацию и отметил, что на данный момент они с Джошуа не близки к реваншу.
Видео танцев Усика