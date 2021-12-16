Майрис: Надеюсь, что у нас будет вторая часть

Бриедис рассказал о бое с украинским боксером. Он убежден, что сможет победить Александра в предстоящей встрече.

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"Это был очень сложный бой для меня и Усика, но у нас получился огромный бой. Я надеюсь, что у нас будет вторая часть. Но если случится реванш, я обещаю всем людям, что этот бой будет интереснее. Сейчас у меня и Александра больше опыта. Вот почему я хочу соревнования. Чувствую, что могу больше и могу показать, как побить Усика", – сказал боксер.

По словам боксера, он уже говорил с Усиком о реванше.

Ему нужно побить Тайсона Фьюри, а потом буду я,

– подчеркнул латвиец.

Бриедис уступил Усику