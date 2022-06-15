Малиновский: Мы играли для них, для наших защитников

Атакующий полузащитник получил место в стартовом составе Украины, но провел на поле всего 28 минут. К сожалению, в одном из эпизодов Руслан Малиновский получил повреждение.

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Один из лидеров команды попытался продолжить игру, но уже через несколько минут попросил замену. Вместо Малиновского, который держался за бедро, на поле появился Михаил Мудрик и добавил активность в атаке команды. Отметим, что по данным WhoScored, вингер Шахтера получил самую высокую оценку в составе "сине-желтых".

Руслан поблагодарил всех болельщиков за поддержку и вслед за Александром Петраковым посвятил выступления сборной украинской армии.

Спасибо за поддержку. Как и три дня назад, была отличная атмосфера. Мы слышали, как весь стадион кричал "ВСУ". Мы играли для них, наших защитников. Будем болеть за них вне поля,

– рассказал футболист.

Полузащитник не стал подробно разбирать игру, но добавил, что с каждым последующим матчем команда прибавляет в результатах.

"Во всех матчах мы доминировали и создавали моменты. В некоторых встречах забивали больше, в некоторых – меньше, но если брать игру, то видно, что сборная прогрессирует. Мы будем и дальше прогрессировать. С такой игрой в будущем мы можем рассчитывать на лучший результат" , – добавил Малиновский.

В последней игре финальный свисток зафиксировал ничью с Ирландией – 1:1. Первую часть сезона Лиги наций Украина закончила в статусе лидер своей группы. "Сине-желтые" получили 7 очков (две победы и одна мировая).

К слову. Александр Петраков успокоил болельщиков, которые стали волноваться за здоровье Руслана Малиновского. К счастью, все обошлось без серьезной травмы.