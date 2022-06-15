Петраков: Где играть – это решение самих игроков

Александр Петраков пообщался с журналистами на пресс-конференции после поединка. Главный тренер "сине-желтых" рассказал, что многие футболисты столкнулись с простудой. Это стало причиной всего трех замен в матче против ирландцев.

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Ответил вождь на вопрос о Викторе Цыганкове, который следил за матчем со скамейки запасных. Александр Васильевич решил поберечь динамовца, до этого принявшего участие во всех четырех встречах.

Ничьей с Ирландией сборная закончила насыщенный игровой месяц. "Сине-желтые" после трех туров Лиги наций не знают вкуса поражений – две победы и одна мировая. Следующий матч национальная команда проведет в конце сентября 2022 года.

За это время игроки могут сменить клубы. На этот вопрос тоже ответил Петраков. Тренер признался, что разговаривал с капитаном Андреем Ярмоленко, который простился с Вест Хэмом.

Когда футболист подходит ко мне по совету, я говорю ему свое мнение. Однако в такие дела я не вмешиваюсь. Где играть – это решение самих игроков. Они мне позвонят по телефону. Например, я разговаривал на этот счет с Андреем Ярмоленко. Он сказал, что сразу позвонит, как решит клубный вопрос. К тому же лето не такое уж долгое. Мы не знаем, когда начнется Премьер-лига, какими будут дела у Шахтера и Динамо. Сейчас я не могу ответить, кто где будет,

– рассказал Петраков.

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О возобновлении сезона УПЛ

Главный наставник сборной не стал скрывать, что недоволен действиями обороны в момент с пропущенным голом.

"Да, разочарованный, что так получилось. Защитник команды соперника прошел из центра поля и забил. Но я никогда не разбираю такие моменты после игры", – сказал тренер.

Петраков достаточно нейтрально ответил на вопрос о возобновлении футбольного сезона в Украине во время военного положения.

Меня не было полтора месяца. Я не могу об этом сейчас говорить. Это должны делать президенты клубов, Премьер-лига. У нас очень грамотные специалисты, которые должны все взвесить. Я думаю, что они примут хорошее решение,

– сказал наставник.

О повреждениях двух лидеров

К сожалению, Руслан Малиновский не сумел провести весь поединок против Ирландии. Полузащитник Аталанты получил повреждение в борьбе с соперником. Уже на 28 минуте вместо него на поле появился Михаил Мудрик.

Николай Матвиенко тоже хромал и был заменен. Петраков успокоил украинских болельщиков, волновавшихся за здоровье сборников. К счастью, все обошлось без серьезных травм.

Там не сильное повреждение, мягкие ткани, забитый тазобедренный сустав. С Николаем Матвиенко тоже ничего страшного, думаю, дней пять на восстановление. Они все поедут в отпуск в свои семьи, будут отдыхать, поэтому все будут здоровы,

– ответил Александр Васильевич.

"Дебютировало уже столько человек"

Петраков рассказал, что 15 июня футболисты поедут делать визы, а у команды не будет новых лиц. Тренер рассказал о сложном пути сборной на выездной поединок против Шотландии, который "сине-желтые" сыграют уже в 21 сентября.

Теперь не будет никаких новых имен. Дебютировало уже столько человек. Я думал, вы скажете, наоборот, что уже достаточно дебютантов... Вы же понимаете, сейчас у нас нет британского посольства, так что это нужно делать в Варшаве. Одна группа выезжает делать визы в 7:30, вторая – в 9:30. Это все сложно. Мы не знаем когда начнется чемпионат, а 21 сентября состоится игра в Шотландии. Нам нужно будет автобусом добраться до Польши, вылететь в Глазго, после чего 24-го состоится игра в Ереване, а затем 27-го – матч в Польше,

– сказал тренер.

Главный коуч "сине-желтых" поблагодарил поляков и страну за теплый прием и помощь.

"Хочу поблагодарить Лодзи, это особый город в моей жизни. Спасибо Польше за прием, за то, что помогаете. Возможно, еще увидимся", – подытожил Петраков.

Польский Лодзь принял два домашних матча сборной Украины в Лиге наций-2022/2023. В первом матче

"сине-желтые" обыграли Армению – 3:0. А во втором поединке расписала мировую с ирландцами – 1:1. Единственный гол в матче за украинцев забил Артём Довбик.