Маліновський: Ми грали для них, для наших захисників

Атакувальний півзахисник отримав місце у стартовому складі України, але провів на полі лише 28 хвилин. На жаль, в одному з епізодів Руслан Маліновський отримав пошкодження.

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Один із лідерів команди спробував продовжити гру, але вже через декілька хвилин попросив заміну. Замість Маліновського, який тримався за стегно, на полі з'явився Михайло Мудрик та додав активності в атаці команди. Відзначимо, що за даними WhoScored, вінгер Шахтаря отримав найвищу оцінку у складі "синьо-жовтих".

Руслан подякував усіх уболівальникам за підтримку та вслід за Олександром Петраковим присвятив виступи збірної українській армії.

Дякуємо за підтримку. Як і три дні тому, була чудова атмосфера. Ми чули, як весь стадіон кричав "ЗСУ". Ми грали для них, для наших захисників. Будемо вболівати за них поза межами поля,

– розповів футболіст.

Півзахисник не став детально розбирати гру, але додав, що з кожним наступним матчем команда додає у результатах.

"У всіх матчах ми домінували та створювали моменти. В деяких зустрічах забивали більше, в деяких – менше, але якщо брати гру, то видно, що збірна прогресує. Ми й надалі прогресуватимемо. З такою грою в майбутньому ми можемо розраховувати на кращий результат", – додав Маліновський.

В останній грі фінальний свисток зафіксував нічию з Ірландією – 1:1. Першу частину сезону Ліги націй Україна закінчила у статусі лідер своєї групи. "Синьо-жовті" здобули 7 очок (дві перемоги та одна мирова).

До слова. Олександр Петраков заспокоїв уболівальників, які почали хвилюватись за здоров'я Руслана Маліновського. На щастя, все обійшлось без серйозної травми.