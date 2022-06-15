Удачно вышел из замены

14 июня "сине-желтые" расписали мировую с Ирландией в домашнем матче, который принимал польский Лодзь. Гости первыми размочили нули на табло. Натан Коллинз прошел нескольких украинцев, ворвался в ворота Ризника и пробил мимо голкипера, пишет 24 канал.

Стоит прочесть Не будет никаких новых имен, – Петраков о дряблой ничье с Ирландией в Лиге наций

На перерыв сборные ушли как раз по минимальному преимуществу в счете ирландцев – 0:1. После перерыва украинские футболисты включились и сравнили цифры на табло. Андрей Ярмоленко своей волшебной левой отдал на свободного Артема Довбика. Нападающему Днепра-1 ничего не оставалось, как забить уже в пустые ворота.

К сожалению, команде Александра Петракова не удалось оформить третью победу в ряд. Ничья – 1:1. Интересно, что лучшим в составе Украины стал вышедший на замену игрок. Наибольшую оценку получил Михаил Мудрик, на 28-й минуте заменивший травмированного Руслана Малиновского. Вингер Шахтера классно вошел в игру и был одним из самых активных среди футболистов в синей футболке – 7.3.

Автор единственного гола нашей сборной Довбик получил оценку 7.2.

Одним из худших в составе Украины стал Александр Зинченко – 6.1. Ниже только у вышедшего из замены Данила Сикана – 6.0.

Лучшим футболистом матча стал забивший гол защитник Ирландии Натан Коллинз – 8.6.



Украина – Ирландия: оценки игроков за матч / Скриншот из WhoScored

Украина окончила первую часть сезона в Лиге наций-2022/2023 в статусе лидера группы. За три тура "сине-желтые" получили 7 очков – две победы и одна мировая.

Шотландия "дышит в спину" – 6 баллов.

Третьей идет Ирландия – 4 очка, а замыкает группу Армения (3 балла).

К слову. Следующий матч в Лиге наций сборная Украины сыграет 21 сентября 2022 года. Соперником украинцев всем будет хорошо знакомая Шотландия.