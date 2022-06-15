Селезнев: В сборной Украины нельзя выделить одного лидера

По мнению эксфорварда сборной Украины Евгения Селезнева, в главной команде страны сложно выделить одного лидера. Футболист Миная назвал сразу несколько имен, почти все из них выступают в зарубежных чемпионатах.

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В сборной Украины нельзя выделить одного лидера. Есть команда и коллектив. Ярмоленко можно назвать лидером. Он доказывает это в раздевалке и поле. Есть Малиновский, Зинченко, Яремчук, Забарный. Думаю, атмосфера в команде на самом высоком уровне,

– ответил Селезнев.

"Буяльский заслуживал место в сборной"

Евгений добавил, что Виталий Буяльский должен получить место в сборной Украины на матче отбора на ЧМ-2022 и Лиги наций. Динамовец своей игрой и самоотдачей заслужил быть в национальной команде. По мнению Селезнева, полузащитник помог команде в той же игре против Уэльса в котором украинцы минимально проиграли и пролетели мимо Мундиаля.

Не мне судить о составе, но я считаю, что Буяльский заслуживал место в сборной. Он помог команде в этих поединках, в частности, и с Уэльсом,

– отметил Евгений.

Напомним, что Буяльский получил вызов в сборную Украины, которая в Словении готовилась к ряду официальных матчей. Однако Виталий попал в список отсеянных от команды перед этими встречами. Вместе с ним расположение национальной команды покинули Денис Гармаш, Сергей Булеца, Артем Беседин и Ефим Конопля.

К слову. В сезоне-2021/2022 Буяльский отыграл за Динамо 22 матча, в которых забил 9 голов и сделал 2 ассиста.