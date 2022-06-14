Украина – Ирландия 1:1

Голы: Довбик, 47 – Коллинз, 32

Первая встреча между этими командами завершилась минимальной победой Украины в Дублине (1:0). Следует отметить, что в той игре Александр Петраков сделал огромный эксперимент с составом, но даже это не помешало победе. Единственный гол в матче забил Виктор Цыганков, не успевший выйти на замену, как отметился мячом, пишет 24 канал.

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Матч начался с удара головой от Найта, но последним мяч прикоснулся защитник Украины. Очень медленный темп взяли украинцы с первых минут.

На 11-й минуте Малиновский впервые разрядил свое левое орудие, но Келлехер потянул мощный выстрел полузащитника Аталанты.

Через пять минут очень остро было у ворот Потрошителя. Перротт совершенно свободный оказался в штрафной соперника. Мяч после его удара головой в дальний верхний угол пролетел рядом со штангой. Ярмоленко до конца недоработал с оппонентом.

Миколенко упустил прекрасный момент забить. Виталий получил передачу в штрафной, но пробил прямо по центру ворот Ирландии, где находился Келлехер. Убийственный момент был у защитника Эвертона.

Беззубый тайм от "сине-желтых"

К сожалению, после экватора первого тайма Украина понесла кадровую потерю. Малиновский получил повреждение после борьбы, Руслан пытался продолжить игру, но не смог. Вместо него на футбольном поле появился Михаил Мудрик.

На 32-й минуте Шапаренко неудачно отдал в центр поля на Ярмоленко, тоже виноват в этом эпизоде. Коллинз перехватил передачу, мастерски обыграл двух игроков "сине-желтых" и пробил под стойку. У Ризныка не было шансов – 0:1.

Мудрик классно добился конца за мяч, прицельно отдал под удар Караваеву. Однако Александру не удалось поймать мяч на ногу.

Ирландцы были на голову сильнее

Могли ирландцы удвоить превосходство на табло. Найт пробил из-под ноги Забарного. Ризнык спас команду от гола.

Ярмоленко обыгрался с Довбиком и очутился на футбольном поле. Андрей сигнализировал арбитру о фол, но тот даже не думал назначать пенальти.

Зинченко пытался пробить в падение, Александру не хватило совсем немного, чтобы дотянулся как следует до мяча после передачи от Караваева.

Первая 45-минутка закончилась штрафной от украинцев, который вершился тем, что мяч в руки забрал голкипер гостей. На перерыв национальные команды ушли при минимальном преимуществе в счете Ирландии – 0:1. Бесхарактерный тайм от "сине-желтых". В раздевалке Петраков должен был найти слова, полностью изменившие ход матча.

После перерыва украинцы заиграли совсем по-другому. Две минуты понадобились "сине-желтым", чтобы сравнить цифры на табло. Ярмоленко получил передачу из глубины поля, показал свое мастерство и отдал на Довбика. Артему ничего не оставалось, как пробить в пустые ворота соперника – 1:1.

Видео гола Довбика

Похоже, главный тренер Украины достучался до своих подопечных.

Правда, этот гол не надломил ирландцев, не собиравшихся отсиживаться в обороне.

Мудрик отдал на прибежавшего в штрафную соперника Миколенко. Виталий мощно прострелил вдоль вратарской, но ни один из партнеров по команде не откликнулся на этот замечательный прострел. Украинцы классно прорвали фланг гостей.

Мудрик классно протянулся мяч в штрафную, но несколько перемудрил и вместе с ним вылетел за пределы поля.

Очень сложно далась украинцам концовка матча.

Украина расписала мировую с Ирландией – 1:1. Подопечные Петракова стартовали в Лиге наций-2022/2023 без поражений – две победы и одна ничья.