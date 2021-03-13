Опция продления еще на год: детали контракта Тайсона с Шахтером
Бразилец Тайсон хочет покинуть Шахтер уже летом 2021 года. "Горняки" могут воспользоваться пролонгацией футболиста, которая прописана у него в контракте.
Источник:твитер Марко Коррадіи
Детали контракта Тайсона
Контракт Тайсона с Шахтером завершается уже в конце июня 2021 года. Бразильский Интренасьонал готов вернуть футболиста во всей склад.
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По информации журналиста, у игрока есть опция пролонгации контракта футболиста еще на один год. Такие данные подтверждает и специализированный портал Transfermarkt.
Тайсон в одностороннем порядке может продлить свое пребывание в стане "горняков" еще на сезон. Хотя вряд ли бразилец воспользуется такой возможностью. Тайсон серьезно и уже довольно давно выражает свое желание вернуться в родную Бразилию.
Сокращение зарплаты
Камнем преткновения в трансфере Тайсона в Интернасьонал могут стать финансовые разногласия двух сторон. Клуб из Бразилии не готов платить полузащитнику большую зарплату. Однако Тайсон настолько сильно хочет вернуться в родную команду, что пойдет на сокращение заработка до 40% от уровня того, который получает сейчас в Шахтере. Сумма составит 3 миллиона евро за сезон.
- В этом сезоне Тайсон провел в футболке дончан 23 матчей, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.
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