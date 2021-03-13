Бразилец Тайсон хочет покинуть Шахтер уже летом 2021 года. "Горняки" могут воспользоваться пролонгацией футболиста, которая прописана у него в контракте.

Детали контракта Тайсона

Контракт Тайсона с Шахтером завершается уже в конце июня 2021 года. Бразильский Интренасьонал готов вернуть футболиста во всей склад.

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По информации журналиста, у игрока есть опция пролонгации контракта футболиста еще на один год. Такие данные подтверждает и специализированный портал Transfermarkt.

#Taison, a scadenza di contratto con lo #Shakhtar (ha l'opzione per prolungare di un anno, non la eserciterà), vorrebbe tornare in Brasile a fine stagione. Avviati i primi contatti con l'#Internacional, club che lasciò nel 2010 per sbarcare in Europa con la maglia del #Metalist pic.twitter.com/KhiCYbC4MN — Marco Corradi (@corradone91) March 13, 2021

Тайсон в одностороннем порядке может продлить свое пребывание в стане "горняков" еще на сезон. Хотя вряд ли бразилец воспользуется такой возможностью. Тайсон серьезно и уже довольно давно выражает свое желание вернуться в родную Бразилию.

Сокращение зарплаты

Камнем преткновения в трансфере Тайсона в Интернасьонал могут стать финансовые разногласия двух сторон. Клуб из Бразилии не готов платить полузащитнику большую зарплату. Однако Тайсон настолько сильно хочет вернуться в родную команду, что пойдет на сокращение заработка до 40% от уровня того, который получает сейчас в Шахтере. Сумма составит 3 миллиона евро за сезон.