Первый матч в Бразилии для Тайсона
33-летний Тайсон впервые надел футболку Интернасьонал в официальном матче. Бразилец вышел в стартовом составе команды.
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Бразилец не только получил право сыграть с первых минут, но и вывел команду на футбольное поле в статусе капитана. Левый вингер сыграл 72 минуты и был заменен на Каю.
За сыгранное время бразилец не отличился результативными действиями, но его одноклубники выложились на все 100%. Первый тайм завершился с минимальным счетом в пользу Интернасьональ 1:0. А уже после перерыва клуб Тайсона наколотил в ворота Олимпии до 5 голов. Соперник сумел ответить лишь одним мячом.
В итоге – 6:1 победа Интернасьонала. После 3-х встреч клуб Тайсона идет на первом месте в группе, в его активе 6 очков.
Уход Тайсона из Шахтера
- Футболист 16 апреля вернулся в родной клуб из донецкого Шахтера. Его контракт рассчитан до конца июня 2023 года. В Украине за "горняков" бразилец провел 299 матчей во всех турнирах, забив 55 голов.
- Тайсон – единственный бразилец, которому удалось войти в топ-20 футболистов в истории донецкого клуба по количеству матчей. С осени 2017 года Тайсон в течение двух лет был капитаном команды.
- Вингер трогательно попрощался с украинскими поклонниками и заявил, что будет любить Украину вечно. После ухода из Шахтера игрок не сдерживал слез, но пообещал дальше болеть за дончан.