Первый матч в Бразилии для Тайсона

33-летний Тайсон впервые надел футболку Интернасьонал в официальном матче. Бразилец вышел в стартовом составе команды.

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Бразилец не только получил право сыграть с первых минут, но и вывел команду на футбольное поле в статусе капитана. Левый вингер сыграл 72 минуты и был заменен на Каю.

За сыгранное время бразилец не отличился результативными действиями, но его одноклубники выложились на все 100%. Первый тайм завершился с минимальным счетом в пользу Интернасьональ 1:0. А уже после перерыва клуб Тайсона наколотил в ворота Олимпии до 5 голов. Соперник сумел ответить лишь одним мячом.

В итоге – 6:1 победа Интернасьонала. После 3-х встреч клуб Тайсона идет на первом месте в группе, в его активе 6 очков.

Уход Тайсона из Шахтера