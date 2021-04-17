Стороны подпишут двухлетний контракт. Презентация футболиста состоится в ближайшее время.

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Тайсон является воспитанником Интернасьонала. За первую команду дебютировал в 2008 году и выступал за нее до 2010 года, когда перешел в харьковский Металлист.

В составе Интернасьонала Тайсон в 2010 году стал обладателем кубка Копа Либертадорес – престижного трофея южноамериканского футбола. За донецкий Шахтер Тайсон выступал с 2013 года.

Что известно о карьере Тайсона в Шахтере

Всего за "горняков" он провел 299 матчей во всех турнирах, забив 55 голов. Тайсон – единственный бразилец, которому удалось войти в топ-20 футболистов в истории Шахтера по количеству матчей. С осени 2017 года Тайсон в течение двух лет был капитаном команды.

Тайсон шесть раз становился чемпионом Украины в составе Шахтера. Еще пять раз он выигрывал Кубок Украины и четыре раза – Суперкубок Украины.