"Донбасс Арена" в довоенное время был домашним стадионом местного "Шахтера" и настоящей визитной карточкой города шахтеров. В целом помещал свыше 51 тысячи 500 зрителей и даже на матчи внутреннего чемпионата на "Арену" приходили более 40 тысяч зрителей.
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В комментариях пользователи не смогли пройти мимо этих снимков, с грустью и тоской вспомнив былую звездную славу стадиона.
Особенности "Донбасс Арены"
- 52 898 – общее количество мест для болельщиков.
- 54 метра – высота стадиона от уровня поля до его самой высокой точки.
- 14 283 квадратных метров составляет площадь остекления фасада.
- Примерно 3800 тонн стали были использованы для конструкций крыши.
- 93% трибун накрывает крыша, и лишь 3 800 сидений нижнего яруса остаются открытыми.
- Более 1 000 парковочных мест (из них 245 – подземная парковка) предусмотрено на стадионе.