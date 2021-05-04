"Донбасс Арена" в довоенное время был домашним стадионом местного "Шахтера" и настоящей визитной карточкой города шахтеров. В целом помещал свыше 51 тысячи 500 зрителей и даже на матчи внутреннего чемпионата на "Арену" приходили более 40 тысяч зрителей.

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В комментариях пользователи не смогли пройти мимо этих снимков, с грустью и тоской вспомнив былую звездную славу стадиона.

Особенности "Донбасс Арены"