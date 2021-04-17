По словам Тайсона, для него это особый момент, поскольку в последнее время его жизнь ассоциируется только с Украиной, где он выиграл много титулов и стал лидером Шахтера.
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Бразилец также сожалеет, что приходится досрочно завершать свои выступления за Шахтер, но пообещал и в дальнейшем болеть за донецкую команду.
"Я не хотел бы заканчивать все так, как сейчас получается. Хочу извиниться не только перед болельщиками, но и перед администрацией, директорами, Мистером, тренерским штабом и партнерами по команде за свою ошибку. Хочу сказать, что буду скучать и мне будет вас не хватать", – сказал Тайсон.
Карьера Тайсона в Шахтере: коротко
- Всего за "горняков" он провел 299 матчей во всех турнирах, забив 55 голов. Тайсон – единственный бразилец, которому удалось войти в топ-20 футболистов в истории Шахтера по количеству матчей. С осени 2017 года Тайсон в течение двух лет был капитаном команды.
- Тайсон шесть раз становился чемпионом Украины в составе Шахтера. Еще пять раз он выигрывал Кубок Украины и четыре раза – Суперкубок Украины.