Перший матч у Бразилії для Тайсона

33-річний Тайсон вперше одягнув футболку Інтернасьонал в офіційному матчі. Бразилець вийшов у стартовому складі команди.

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Бразилець не лише отримав право зіграти зі стартових хвилин, а й вивів команду на футбольне поле у статусі капітана. Лівий вінгер зіграв 72 хвилини та був замінений на Каю.

За зіграний час бразилець не відзначився результативними діями, але його одноклубники виклались на усі 100%. Перший тайм завершився з мінімальним рахунком на користь Інтернасьоналу 1:0. А вже по перерві клуб Тайсона наколотив у ворота Олімпії аж 5 голів. Суперник зумів відповісти лише одним м'ячем.

У підсумку – 6:1 перемога Інтернасьонала. Після 3-х зустрічей клуб Тайсона йде на першому місці у групі, у його активі 6 очок.

Відхід Тайсона з Шахтаря