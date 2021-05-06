Перший матч у Бразилії для Тайсона
33-річний Тайсон вперше одягнув футболку Інтернасьонал в офіційному матчі. Бразилець вийшов у стартовому складі команди.
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Бразилець не лише отримав право зіграти зі стартових хвилин, а й вивів команду на футбольне поле у статусі капітана. Лівий вінгер зіграв 72 хвилини та був замінений на Каю.
За зіграний час бразилець не відзначився результативними діями, але його одноклубники виклались на усі 100%. Перший тайм завершився з мінімальним рахунком на користь Інтернасьоналу 1:0. А вже по перерві клуб Тайсона наколотив у ворота Олімпії аж 5 голів. Суперник зумів відповісти лише одним м'ячем.
У підсумку – 6:1 перемога Інтернасьонала. Після 3-х зустрічей клуб Тайсона йде на першому місці у групі, у його активі 6 очок.
Відхід Тайсона з Шахтаря
- Футболіст 16 квітня повернувся у рідний клуб із донецького Шахтаря. Його контракт розрахований до кінця червня 2023 року. В Україні за "гірників" бразилець провів 299 матчів у всіх турнірах, забивши 55 голів.
- Тайсон – єдиний бразилець, якому вдалося увійти до топ-20 футболістів в історії донецького клубу за кількістю матчів. Від осені 2017 року Тайсон протягом двох років був капітаном команди.
- Вінгер зворушливо попрощався з українськими прихильниками та заявив, що буде любити Україну вічно. Після відходу з Шахтаря гравець не стримував сліз, але пообіцяв далі вболівати за донеччан.