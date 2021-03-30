Шахтер может обменять Тайсона на 17-летнего игрока Интернасьонала: детали трансфера
Шахтер и Интернасьонал на этой неделе проведут переговоры по поводу Тайсона и Винисиуса Аугуста. Стороны могут осуществить обмен игроками.
Источник:UOL Esporte
Донецкий клуб хочет приобрести юного защитника Интернасьонала Винисиуса Тобиаса, отдав взамен хавбека Тайсона, который из-за конфликта исключен из основной команды "горняков".
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Контракт Тайсона с Шахтером заканчивается этим летом, и он явно поедет в Бразилию, но получит право играть там только в августе. Донецкий клуб может согласиться на досрочный отъезд бывшего лидера команды ради получения скидки на Тобиаса.
Шахтер готов заплатить за Тобиаса 6 миллионов евро, но в Бразилии настаивают на 10 миллионах. Отъезд бразильца, которого берут на замену Додо, может произойти только в середине 2022 года, когда ему исполнится 18 лет.
За бразильцем также наблюдают скауты крупных европейских грандов – Ювентус, Манчестер Сити и мадридский Реал.
Трансфер Тайсона: коротко
- Футболист уже давно выражает желание покинуть Шахтер. До завершения его контракта с дончанами осталось всего три месяца. После чего Тайсон покинет украинский гранд.
- Сначала полузащитник заявлял, что хочет вернуть в родную Бразилию. Однако сейчас его мнение несколько изменилось. Бразилец стремится попробовать свои силы в европейском чемпионате.
- Недавно Тайсона перевели в дубль и не потому, что у него истекает контракт, а из-за поведения футболиста. Перед матчем с Ромой в еврокубках бразилец не захотел разминаться, а затем отказался выходить на замену. Это не понравилось руководству клуба, поэтому игрок был переведен в дубль.
- Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал, что после игры с "волками" в 1/8 финала Лиги Европы бразилец закрылся в туалете и не захотел разговаривать с наставником "горняков" Луишем Каштру и директором Шахтера по футболу Дарио Срной.
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