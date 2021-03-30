Шахтер и Интернасьонал на этой неделе проведут переговоры по поводу Тайсона и Винисиуса Аугуста. Стороны могут осуществить обмен игроками.

Донецкий клуб хочет приобрести юного защитника Интернасьонала Винисиуса Тобиаса, отдав взамен хавбека Тайсона, который из-за конфликта исключен из основной команды "горняков".

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Контракт Тайсона с Шахтером заканчивается этим летом, и он явно поедет в Бразилию, но получит право играть там только в августе. Донецкий клуб может согласиться на досрочный отъезд бывшего лидера команды ради получения скидки на Тобиаса.

Шахтер готов заплатить за Тобиаса 6 миллионов евро, но в Бразилии настаивают на 10 миллионах. Отъезд бразильца, которого берут на замену Додо, может произойти только в середине 2022 года, когда ему исполнится 18 лет.

За бразильцем также наблюдают скауты крупных европейских грандов – Ювентус, Манчестер Сити и мадридский Реал.

Трансфер Тайсона: коротко