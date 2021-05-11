Фьюри не устраивает контракт
Фрэнк Уоррен, один из промоутеров Фьюри рассказал, почему о поединке с Джошуа до сих пор не объявлено.
К слову Бой Джошуа – Фьюри выглядит мертвым, – промоутер заявил об отмене поединка
- Заметим, что Эдди Хирн, менеджер Джошуа, обещал, что в первую неделю мая бой будет объявлено. Теперь же стало известно, что Фьюри не устраивает контракт.
У нас есть контракт, который Фьюри не подпишет. Нужна одна вещь, которая поможет переступить эту грань – гарантии. Если будут гарантии, то это не проблема. Я даже сейчас не буду говорить о том, где будет проходить бой и с кем будут вестись переговоры, потому что до сих пор это является спорным вопросом,
– сказал Уоррен.
Он отметил, что переговоры о бое Джошуа – Фьюри ведутся уже 4 месяца. Сторону Фьюри не устраивают многие пункты контракта. Один из них – финансовый.
"Пока мы не будем довольны всем пунктам этого контракта, он не будет подписан. Сейчас нас не устраивает много пунктов. Это касается и гонорара. Пока один из банков не даст гарантию на оплату, Тайсон ничего не подпишет. Это основная проблема. Надеемся, что мы сможем это решить", – резюмировал Уоррен.
Что известно о бое Фьюри – Джошуа
- Как известно, в начале марта 2021 года Фьюри и Джошуа подписали контракт на 2 поединка. Однако боксеры не договорились о дате и месте поединка.
- Боб Арум, представляющий Фьюри, несколько раз заявлял, что бой не состоится. Арум сообщал, что Джошуа предстоит провести защиту титула WBO против Александра Усика.
- Зато Фьюри может провести третий бой против Деонтея Уайлдера.
- Эдди Хирн сообщал, что бой состоится в Саудовской Аравии. И Арум скептически отнесся к словам промоутера Джошуа. Он считает, что бой не успеют организовать.