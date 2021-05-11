Фьюри не устраивает контракт

Фрэнк Уоррен, один из промоутеров Фьюри рассказал, почему о поединке с Джошуа до сих пор не объявлено.

К слову Бой Джошуа – Фьюри выглядит мертвым, – промоутер заявил об отмене поединка

Заметим, что Эдди Хирн, менеджер Джошуа, обещал, что в первую неделю мая бой будет объявлено. Теперь же стало известно, что Фьюри не устраивает контракт.

У нас есть контракт, который Фьюри не подпишет. Нужна одна вещь, которая поможет переступить эту грань – гарантии. Если будут гарантии, то это не проблема. Я даже сейчас не буду говорить о том, где будет проходить бой и с кем будут вестись переговоры, потому что до сих пор это является спорным вопросом,

– сказал Уоррен.

Он отметил, что переговоры о бое Джошуа – Фьюри ведутся уже 4 месяца. Сторону Фьюри не устраивают многие пункты контракта. Один из них – финансовый.

"Пока мы не будем довольны всем пунктам этого контракта, он не будет подписан. Сейчас нас не устраивает много пунктов. Это касается и гонорара. Пока один из банков не даст гарантию на оплату, Тайсон ничего не подпишет. Это основная проблема. Надеемся, что мы сможем это решить", – резюмировал Уоррен.

Что известно о бое Фьюри – Джошуа

Как известно, в начале марта 2021 года Фьюри и Джошуа подписали контракт на 2 поединка. Однако боксеры не договорились о дате и месте поединка.

Боб Арум, представляющий Фьюри, несколько раз заявлял, что бой не состоится. Арум сообщал, что Джошуа предстоит провести защиту титула WBO против Александра Усика.

Зато Фьюри может провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Эдди Хирн сообщал, что бой состоится в Саудовской Аравии. И Арум скептически отнесся к словам промоутера Джошуа. Он считает, что бой не успеют организовать.



Фьюри – Джошуа / Инфографика Спорт 24