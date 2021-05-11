Ф'юрі не влаштовує контракт

Френк Уоррен, один з промоутерів Ф'юрі, розповів, чому про поєдинок з Ентоні Джошуа досі не оголошено.

До слова Бій Джошуа – Ф'юрі виглядає мертвим, – промоутер заявив про скасування поєдинку

  • Зауважимо, що Едді Хірн, менеджер Джошуа, обіцяв, що в перший тиждень травня бій буде оголошено. Тепер же стало відомо, що Ф'юрі не влаштовує контракт.

У нас є контракт, який Ф'юрі не підпише. Потрібна одна річ, яка допоможе переступити цю межу – гарантії. Якщо будуть гарантії, то це не проблема. Я навіть зараз не буду говорити про те, де буде проходити бій і з ким вестимуться переговори, тому що досі це є спірним питанням,
– сказав Уоррен.

Він зауважив, що переговори про бій Джошуа – Ф'юрі ведуться вже 4 місяці. Сторону Ф'юрі не влаштовує багато пунктів контракту. Одне з них – фінансове.

"Поки ми не будемо задоволені всіма пунктами цього контракту, він не буде підписаний. Зараз нас не влаштовує багато пунктів. Це стосується і гонорару. Поки один з банків не дасть гарантію на оплату, Тайсон нічого не підпише. Це основна проблема. Сподіваємося, що ми зможемо це вирішити", – резюмував Уоррен.

Що відомо про бій Ф'юрі – Джошуа


Ф'юрі – Джошуа / Інфографіка Спорт 24