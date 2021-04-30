Бой Фьюри – Джошуа может состояться в 2022 году

Боб Арум, промоутер Фьюри, заявил, что поединок с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF Джошуа точно не состоится летом 2021 года.

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Боб Арум уверяет, что Саудовская Аравия, которая якобы должна принять бой, не успеет организовать встречу боксеров.

Недавно Эдди Хирн, промоутер Джошуа, заявлял, что бой состоится летом в Саудовской Аравии. По его словам, поединок объявят в первую неделю мая.

Саудовской Аравии потребуются месяцы, чтобы сделать все необходимое по такой крупной сделке. Это не просто плата за место проведения боя, саудовцы предъявляют дополнительные требования к трансляциям и другим вещам. На то, чтобы все это согласовать, могут потребоваться месяцы,

– сказал Арум.

Он заявил, что Фьюри и Джошуа встретятся в 2022 году. Уже летом 2021-го британцы проведут промежуточные поединки.

"Это может затянуться до 2022 года, как это выглядит сейчас. Насколько нам известно, бой точно не состоится в июле или августе. Этим летом обоим боксерам надо провести свои бои, пока завершатся переговоры о поединке на Ближнем Востоке", – резюмировал Арум.

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