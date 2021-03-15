Британские боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подписали соглашение о проведении двух поединков. Места и даты боев пока не определены.

Согласно контракту, каждый из боксеров заработает по 100 миллионов фунтов (около 138 миллионов долларов). Первый бой запланирован на июнь-июль этого года в Саудовской Аравии.

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Подтверждение контракта, над которым команды обоих боксеров работали несколько месяцев, выйдет уже в апреле.

Я просто чувствую, что этот бой настолько велик, что его трудно продать. У нас уже были предложения от восьми или девяти стран: с Ближнего Востока, Азии, Восточной Европы и Америки. Это самый большой боксерский бой и одно из крупнейших спортивных событий в мире. Это будет большая победа для страны, которая хочет заявить о себе,

– рассказал промоутер Эдди Хирн.

Что было ранее известно о бое Джошуа – Фьюри

В середине января WBO одобрила бой Джошуа – Фьюри. Всемирная боксерская организация приняла политическое решение позволить Джошуа не проводить обязательную защиту пояса против Александра Усика.

Украинец же вроде бы поборется с Джо Джойсом за временный титул чемпиона WBO.

Менеджер Фьюри, Фрэнк Уоррен, сообщал, что Тайсон и Энтони встретятся уже в мае. Боб Арум, еще один промоутер Фьюри, поспешил сообщить, что переговоры почти завершены.

От поединка Джошуа – Фьюри зависит будущий бой Усика. Александр Красюк, промоутер украинца, заявил, что поединок Усика против Джойса не объявят пока не будет сообщено о бое между Джошуа и Фьюри.



Фьюри – Джошуа / Инфографика Спорт 24